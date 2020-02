PSG : La fête de Neymar laisse des traces, Tuchel est taquin

Dans : PSG.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a souffert en fin de match pour conserver son avantage face au FC Nantes au Stade de La Beaujoire (1-2).

Après 70 minutes de bonne facture, le PSG a concédé la réduction du score de Moses Simon et s’est fait quelques frayeurs dans le dernier quart d’heure. Une conséquence directe de l’anniversaire de Neymar, fêtée par la majorité de l’effectif dans la nuit de dimanche à lundi ? Présent en conférence de presse après la victoire de Paris, l’entraîneur Thomas Tuchel a bien évidemment eu le droit à la question. Et l’Allemand s’est montré particulièrement taquin…

« Oui, mais qu’est-ce que je peux y faire ? Si je laisse tout le monde qui était à la fête, je n’ai pas d’équipe (rires). Ils prennent des risques, c’est comme ça » a expliqué Thomas Tuchel, avant d’analyser plus globalement la performance de son équipe en Loire-Atlantique. « J’aime beaucoup ce match. Je suis très heureux de la façon dont on a joué les 70 premières minutes. On a contrôlé le match, on a été agressif, on a récupéré les ballons très, très haut. Ce n’était pas facile, ce n’était pas normal qu’on joue comme ça. C’était vraiment excellent. On a peut-être oublié de mettre le 3e but pour finir les choses ».

Le coach allemand n’oublie toutefois pas la fin de match pénible vécue par son équipe contre les Canaris. « Avec notre première erreur, ça a fait 2-1. Après, les choses ont été complètement différentes. Ce n’est pas grave. Ça arrive. C’était un match complètement différent ensuite. C’était nécessaire de s’adapter, de sentir la pression. Chaque match peut changer. C’est bien qu’on en fasse l’expérience, que je ne sois pas le seul à en parler. On a gagné. C’est vraiment top. Je suis très content. Aujourd’hui, tout le monde peut sentir que c’était difficile ». Tout est bien qui finit donc bien pour le PSG et pour Thomas Tuchel, satisfait de la performance globale de son équipe à Nantes.