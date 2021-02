PSG : La fête à l'OM, Marquinhos leur pardonne

Dans : PSG.

Il y a un peu plus de cinq mois, le Paris Saint-Germain passait à deux doigts de remporter la Ligue des Champions, l’objectif principal des investisseurs qataris…

Après un parcours compliqué, et notamment face à Dortmund et l’Atalanta en phase finale, le club de la capitale française avait réussi à se hisser pour la première fois de son histoire en finale de la C1. Mais face à un Bayern Munich inarrêtable, qui venait de coller un 8-2 au Barça et un 3-0 à l’OL, le PSG a chuté au pied du trophée. Une défaite qui a fait pleurer tous les supporters parisiens, qui se voyaient déjà sur le toit de l’Europe grâce à la bande à Neymar et Mbappé… Mais a contrario, ce revers du PSG en finale a été fêté en grande pompe du côté de Marseille, où les supporters de l’OM avaient même défilé de joie autour du Vélodrome. Un évènement qui n’a pas étonné Marquinhos.

« On ne s'attendait pas à ce que les Marseillais soient derrière nous le jour de la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Ça aurait été vraiment surprenant. Vous croyez que les fans du Real supportent le Barça lorsqu'il dispute une finale ? Pour l'instant, Marseille est le seul club français à avoir remporté une Ligue des Champions, et leurs supporters s'accrochent à ça. Leur célébration, c'était plus du soulagement que de la joie… », a lancé, sur So Foot, le capitaine du PSG, qui espère bien rendre la monnaie de sa pièce aux supporters marseillais dimanche lors du Classique OM-PSG en L1.