PSG-Bayern : L’explosion dans Marseille au coup de sifflet final

Dans : Ligue des Champions.

C’est ce qui s’appelle vivre un match par procuration. Pas concerné directement par la finale de la Ligue des Champions, les supporters marseillais avaient pour la plupart décidé de supporter le Bayern Munich ce dimanche soir. La rivalité avec le PSG et la volonté de rester le seul club français à avoir remporté une C1 ont donné lieu à des scènes peu habituelles en France quand une équipe tricolore s’incline. Mais au coup de sifflet final, les rues ont été envahies et des scènes de liesse très expressives, et pas forcément très sanitaires, ont eu lieu dans la cité provençale.