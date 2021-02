PSG : La drague lourde de Paris, même Messi en a marre

Dans : PSG.

Priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, Lionel Messi souhaite terminer proprement son aventure à Barcelone.

Et visiblement, l’international argentin apprécie très moyennement l’intense pressing effectué par le Paris Saint-Germain dans ce dossier particulièrement épineux du mercato estival. A en croire les informations obtenues par ESPN, le Ballon d’Or s’irrite des appels du pied trop fréquents du Paris SG ainsi que des nombreuses rumeurs relayées dans la presse quant à son avenir. « Le PSG est en train de commettre une erreur sur la stratégie utilisée. Leo n'aime pas tout ce bruit dans les médias et encore moins les commentaires qu'il génère » explique une source proche du dossier, convaincu que Lionel Messi est effrayé par le pressing tout terrain effectué par Leonardo dans l’optique d’un transfert.

Si cette thèse se confirme, cela signifie purement et simplement que Lionel Messi est sur la même longueur d’onde que le journal catalan sport, qui titre ce mardi « Harcèlement total » au sujet de l’attitude du PSG vis-à-vis de Lionel Messi. Un début de polémique explosif qui tombe à pic puisque le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se retrouvent dans une semaine au Camp Nou en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un rendez-vous crucial durant lequel Lionel Messi a bien l’intention de briller, l’Argentin ayant la farouche volonté de remporter une ultime Ligue des Champions à Barcelone avant un éventuel départ. Notons par ailleurs que si Messi s’agace à ce point des rumeurs quant à son avenir, c’est également parce que rien n’est décidé. Et pour cause, le résultat de l’élection présidentielle du mois de mars est susceptible de tout bouleversé…