PSG ‍: La destination surprise de Lucas Beraldo

Par Guillaume Conte

Le PSG a vu Lucas Beraldo évoquer un avenir dans un nouveau club pour avoir plus de temps de jeu. Une formation anglaise inattendue se propose de récupérer le Brésilien.

Désireux de tout faire pour arriver en force à la Coupe du monde 2026, Lucas Beraldo sait très bien que le banc de touche du PSG a beau être prestigieux, il ne lui garantit pas d’être dans les meilleures dispositions en Amérique dans un an. C’est pour cela que, selon L’Equipe, le défenseur central a demandé à quitter le Paris SG cet été. Une requête qui a surpris, mais qui a provoqué la réaction désormais classique du club de la capitale. Personne ne sera retenu de force s’il veut quitter le club, et Luis Enrique n’a pas envie de travailler avec des joueurs qui estiment que l’herbe est plus verte ailleurs.

Beraldo rêve de Liverpool, pas de Bournemouth

O Donnarumma levantando o Beraldo para ele beijar a amada dele kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/8vbQA400LF — Portal PSG Brasil • 🇧🇷 (@portalpsg) July 10, 2025

Résultat, le profil de Lucas Beraldo va forcément être étudié par des clubs européens solides, et les noms de l’Inter Milan et de l’Atlético de Madrid sont sortis rapidement. Mais c’est en Premier League que le Brésilien fait une touche étonnante, avec un club en contact étroit avec le PSG. En effet, selon TBR Football, il s’agit de Bournemouth, le club anglais qui négocie depuis des semaines avec Paris pour le transfert d’Illya Zabarnyi. Les Cherries ne veulent pas lâcher l’Ukrainien pour moins de 70 millions d’euros, et en font une question de principe. Ils ont déjà vendu Dean Huijsen au Real Madrid pour une somme similaire, et ne veulent pas être totalement dépeuplés derrière. La possibilité de faire venir Lucas Beraldo aurait donc du sens dans les discussions et dans la faculté de se renforcer avec un joueur qui a tout de même pu montrer sa valeur, même s’il a été en difficulté en finale de la Coupe du monde des clubs.

En tout cas, le média anglais assure que l’entourage du Brésilien regarde ce qu’il se passe du côté de la Premier League, même s’il n’est pas certain que la candidature de Bournemouth soit son premier choix, surtout dans l’optique de gagner sa place en vue de la Coupe du monde 2026. Le défenseur central du PSG se voyait plutôt atterrir du côté de Liverpool, qui pourrait permettre Ibrahima Konaté cet été ou le suivant.