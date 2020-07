PSG : La défense de Paris fait flipper, MacHardy sort la sulfateuse

Dans : PSG.

Vendredi soir contre Saint-Etienne, le Paris SG était privé de Juan Bernat, de Layvin Kurzawa et d’Abdou Diallo dans le secteur défensif.

Un triple coup dur pour Thomas Tuchel, qui a été contraint de titulariser l’inexpérimenté Mitchel Bakker au poste de latéral gauche. Sur l’aile droite, Thilo Kehrer était également titulaire. Mais l’international allemand a rapidement été contraint de céder sa place à Colin Dagba en raison d’une blessure à la hanche. Heureusement, l’ancien défenseur de Schalke 04 devrait être de retour pour le match de Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame. Un constat également valable pour Layvin Kurzawa. Toutefois, Jonatan MacHardy reste très inquiet pour le PSG dans l’optique de ce choc européen en raison de la faiblesse des latéraux à la disposition de Thomas Tuchel…

« Défensivement, c'est inquiétant en vue de la Ligue des Champions. On sait que l'Atalanta est très fort sur les côtés. Contre Bergame, Mitchel Bakker et Colin Dagba ne seront pas titulaires. Mais que ce soit Layvin Kurzawa ou Thilo Kehrer, ça reste un point faible... Je ne vois pas comment le PSG va pouvoir résoudre ce problème avant la C1, car Paris n'a pas les joueurs pour… » a alerté sur RMC Jonatan MacHardy, bien conscient que l’une des forces de l’Atalanta est justement d’attaquer en nombre sur les côtés. Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer pourraient donc rapidement prendre la marée. C’est assurément pour éviter de voir ses latéraux couler face aux Italiens que Thomas Tuchel pourrait opter pour un 4-3-3 plus sécuritaire, dans lequel Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Marco Verratti prêteraient main forte à leur défense. Un système qui a d’autant plus de chances de voir le jour avec la blessure de Kylian Mbappé, fortement incertain.