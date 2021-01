PSG : La décla choc, Mbappé n’a pas besoin du Real Madrid

Dans : PSG.

Attaquant qui fait rêver les plus grands clubs européens, Kylian Mbappé se met en position d’être désiré en raison de son contrat qui se termine en juin 2022.

Sportivement, il reste l’un des meilleurs attaquants au monde, mais connait actuellement une passe plus délicate. Après avoir clairement perdu physiquement, c’est désormais la réussite et la justesse technique qui lui manquent pour retrouver son efficacité et son punch avec le PSG. Pas de quoi inquiéter Pascal Nouma, ancien buteur du club de la capitale, et pour qui tout va très bien pour Kylian Mbappé. L’ancien monégasque n’a même pas pour obligation de rejoindre le Real Madrid pour grandir dans sa carrière, sachant qu’il est déjà au top.

« Je pense que tous les joueurs au monde aimeraient être dans sa position, à devoir choisir entre prolonger au PSG ou partir, au Real Madrid, par exemple. Il n’a rien à craindre. Malgré les critiques, il sait ce qu’il a à faire. Il va marquer quatre-cinq buts dans les prochains matchs et tout va rentrer dans l’ordre. Il faut qu’il retrouve la joie de vivre. Tout est important. Ça passe par le vestiaire avant tout. Il a déjà passé un cap à Monaco, un autre en arrivant à Paris et en équipe de France. Aller au Real maintenant ou plus tard, il est déjà au plus haut... Donc non, ce n’est pas nécessaire », a livré Pascal Nouma dans les colonnes du Figaro. Un discours rarement entendu à propos de Kylian Mbappé, sachant qu’il est envoyé depuis des années au Real Madrid, considéré comme la prochaine étape pour parfaire sa progression et franchir un nouveau cap dans sa carrière.