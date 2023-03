PSG : La décision radicale de Sergio Ramos, le mensonge ne passe pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sergio Ramos, qui rêve de prolonger au PSG, a décidé de se mettre en retrait de la sélection espagnole. Une décision et des conséquences qui ont fait sortir de son rôle de réserve Luis de la Fuente, qui a tenu à présenter sa version des faits.

Trois mois après la Coupe du monde, les équipes nationales reprennent le chemin des rassemblements avec les matchs internationaux éliminatoires à l’Euro 2024. L’Espagne a changé de sélectionneur, Luis Enrique ne résistant pas au fiasco du Mondial, et cédant sa place à Luis de la Fuente. Le nouveau boss de la Roja a prévenu lors de sa première conférence de presse qu’il ne parlerait pas des joueurs absents, comme ce fut le cas avec Ansu Fati, Pau Torres ou Marco Asensio. Mais le sélectionneur a fait une exception pour Sergio Ramos, qui a récemment annoncé la fin de sa carrière internationale. Une décision prise après un coup de fil avec De La Fuente qui ne laissait pas la porte ouverte à un retour selon le défenseur du PSG. Malgré sa bonne forme actuelle, et en dépit d’une récente blessure au mollet, l’ancien du Real Madrid a eu du mal à digérer cette décision, que certains ont imputé à une remarque du sélectionneur sur son âge incompatible avec une projection sur les prochaines grandes compétitions. Une fuite qui a fortement déplu au technicien espagnol, qui a tenu à faire savoir qu’il n’y avait jamais eu une référence à son âge dans sa discussion, et donc que ces bruits n’avaient aucune légitimité.

Sergio Ramos, son âge au coeur des débats

« Nous n’allons pas parler des joueurs qui ne sont pas là, mais je veux régler la question de Ramos, à qui je transmets toute ma reconnaissance et mon admiration. C’était une conversation privée, mais il y a un nouvel entraîneur, avec de nouvelles idées, qui s’engage avec des joueurs qui sont ce qu’ils sont. Et c’est tout : je veux transmettre la confiance aux joueurs qui sont sur la liste. Je n’ai jamais parlé d’une question d’âge. Celui qui a dit cela ne dit pas la vérité. Deuxièmement, c’est Sergio Ramos qui dit qu’il quitte l’équipe nationale à cause d’une lettre. Le critère qui prévaudra est le mien. Je n’ai pas besoin de parler de Sergio Ramos, je lui ai déjà parlé de ce que j’avais à lui dire. Je pense à l’avenir et c’est la Norvège, c’est la seule chose qui me préoccupe. Il ne s’agit pas d’ouvrir ou de fermer des portes. Si Ramos n’est pas sur la liste, c’est parce que j’ai plus confiance dans les 26 qui sont là », a clairement fait savoir Luis de La Fuente, pour qui il s’agit d’une question de niveau, et non pas d’âge, dans son choix d’écarter Sergio Ramos. Et ensuite, la décision du défenseur du PSG d’arrêter avec la Roja lui est propre.