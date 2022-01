PSG : La décision forte de MU, Pochettino en PLS !

Dans : PSG.

Manchester United rêve de Mauricio Pochettino depuis plusieurs mois, et cela pourrait arranger le PSG si jamais Zidane acceptait de venir. Mais un nouvel élément de taille entre en compte.

C’est un peu ce qui fait la magie du Paris Saint-Germain. Largement leader de Ligue 1, toujours qualifié en Ligue des Champions, le club de la capitale envisage sérieusement de se séparer de son entraineur qu’il vient juste de prolonger l’été dernier. Mauricio Pochettino ne convainc pas en interne, et la perspective de faire signer Zinedine Zidane met totalement l’Argentin sur la touche si jamais l’opération devait se réaliser avec le Français à la fin de la saison. Ce qui pourrait arranger le PSG dans cette affaire, c’est la volonté de Manchester United de faire de Pochettino son futur manager après l’intérim de Ralf Rangnick. Les plans avec six mois d’avance ne sont pas faciles à tenir, surtout dans le football. La preuve avec cette révélation du Sun ce jeudi. En effet, l’entraineur allemand impressionne chez les Red Devils. Pas forcément au niveau des résultats, qui restent plutôt positifs, mais par la manière de diriger et la vision des choses sur le long terme.

Trois managers sur le carreau, dont Pochettino ?

Tant et si bien que Manchester United a décidé de mettre sa quête pour un nouvel entraineur « en attente », affirme le tabloïd anglais. Si Ralf Rangnick parvenait à conserver cette unité dans l'effectif et à emmener Manchester United dans le Top4 en fin de saison, alors l'idée de lui confier définitivement les commandes serait sérieusement étudiée. De quoi remettre en cause bien évidemment l'arrivée si souvent annoncée de Mauricio Pochettino chez les Red Devils. L'entraineur du PSG est considéré comme le grand favori pour le poste, même si les noms de Brendan Rodgers et Erik Ten Hag sortent aussi régulièrement. Les trois techniciens pourraient donc rester en plan si MU décidait de surprendre tout le monde. En effet, à la signature de son contrat, il était clair que Ralf Rangnick ne venait que pour finir la saison, et devenir ensuite conseiller sportif du club anglais.