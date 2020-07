PSG : La clause ou rien, Leonardo climatisé pour Bennacer !

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son milieu de terrain au mercato, Leonardo fait le forcing pour recruter Ismaël Bennacer en provenance du Milan AC.

Utilisé à 28 reprises en Série A cette saison, l’international algérien s’est imposé comme un véritable taulier de l’équipe lombarde. Meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2019, Ismaël Bennacer s’impose doucement mais surement comme l’un des plus grands espoirs à ce poste. C’est précisément pour cette raison que Leonardo en a fait l’une de ses priorités sur le marché des transferts. Mais selon les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, la mission du directeur sportif du Paris Saint-Germain sera très délicate à mener à terme pour la bonne et simple raison que l’AC Milan a qualifié Ismaël Bennacer d’intransférable.

Autrement dit, la seule et unique façon pour le PSG de s’attacher les services d’Ismaël Bennacer est de lever la clause libératoire à 50 ME du joueur. Reste à voir si cette clause est valable dès le mercato estival de 2020. A ce sujet, les versions diffèrent. Les médias italiens croient savoir que cette clause ne s’activera que l’été prochain tandis que Foot Mercato affirmait de son côté, il y a quelques semaines, que la clause de Bennacer était valable dès à présent. Pour le PSG, la question sera ensuite de savoir s’il est bien raisonnable de poser 50 ME cash sur la table pour recruter Ismaël Bennacer. C’est un véritable dilemme qui va se poser pour le PSG, qui ne dispose pas d’une enveloppe illimitée pour faire ses emplettes cet été. Et pour Leonardo, le milieu de terrain n’est pas l’unique secteur de jeu à renforcer avec un besoin impératif de recruter un défenseur central et un latéral droit…