PSG : Leonardo veut Bennacer, Milan le fait pleurer

Dans : PSG.

Ismaël Bennacer est sur les tablettes du Paris Saint-Germain, mais l'AC Milan a des atouts pour ne pas céder son joueur au PSG.

Depuis des mois, le nom d’Ismaël Bennacer est associé avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain algérien de l’AC Milan plaisant énormément à Leonardo. Le directeur sportif brésilien du PSG aurait mis le joueur du club lombard en haut de sa liste pour ce mercato, et cela même si Ismaël Bennacer a encore quatre ans de contrat avec Milan où il est arrivé au mercato 2019 pour 16ME. Mais du côté des Rossoneri on ne l’entend pas de cette oreille, et les dirigeants milanais n’ont nullement l’intention de voir le milieu de terrain partir pour le Paris Saint-Germain ou ailleurs d'ici la fin d'un long marché estival des transferts. Et ce ne sera pas le forcing financier du club français qui changera cela, du moins cette année.

Antonio Vitiello affirme en effet que l’AC Milan ne craint rien concernant Ismaël Bennacer en 2020, mais peut craindre un peu plus le mercato 2021. « Le Paris Saint Germain n’arrête pas de faire le forcing sur Ismaël Bennacer. De sources parisiennes on répète la ferme volonté de Leonardo de tenter de convaincre le joueur milanais, lui promettant une place dans une équipe qui joue chaque année le titre en France et la conquête de la Ligue des champions. Les Rossoneri n'ont cependant pas l'intention de renoncer au milieu de terrain algérien et ont à plusieurs reprises repoussé l'intérêt du PSG. Bennacer a une clause de résiliation de 50ME valable uniquement à partir de la saison prochaine, donc l'AC Milan est confiant de pouvoir le conserver malgré l'ombre grandissante du PSG », explique le journaliste de TMW ce samedi. Reste à savoir si cela suffira pour convaincre Leonardo et Nasser Al-Khelaifi de renoncer définitivement à Ismaël Bennacer.