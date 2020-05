PSG : La bombe, Paris prolonge Choupo-Moting !

Dans : PSG.

Tandis que l’avenir de Mauro Icardi et d’Edinson Cavani est incertain, le Paris Saint-Germain est sur le point de régler le cas d’Eric-Maxim Choupo-Moting.

Remplaçant et rien de plus au PSG depuis deux ans, le Camerounais arrive en fin de contrat. Et très honnêtement, rien ne laissait penser que le Paris Saint-Germain allait prolonger le contrat de l’ancien attaquant de Stoke City. C’est pourtant ce que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont en passe de faire, à en croire les informations obtenues par le journaliste italien Nicolo Schira. Sur son compte Twitter, l’insider affirme avec certitude que le PSG va activer une option dans le contrat de Choupo-Moting, laquelle va étendre le bail du capitaine de la sélection camerounaise jusqu’en juin 2021.

« Le PSG est prêt à activer la prolongation de contrat de Choupo-Moting. Il va signer jusqu’en juin 2021 » a indiqué le journaliste dans un tweet qui n’a pas manqué de surprendre les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels attendent plutôt des nouvelles des dossiers Mauro Icardi et Edison Cavani. En attendant de savoir si l’ancien capitaine de l’Inter Milan sera définitivement recruté et si le contrat du meilleur buteur de l’histoire du PSG sera prolongé, les fans du club de la capitale sont donc fixés sur le sort de Choupo-Moting. Une nouvelle d’autant plus surprenante que lors de la seconde partie de saison, le Camerounais n’avait même pas été retenu dans la liste de Thomas Tuchel pour disputer la Ligue des Champions. Mais visiblement, le staff du coach allemand apprécie l’état d’esprit exemplaire de Choupo-Moting, lequel accepte sans broncher son rôle de remplaçant dans l’ombre du trio composé de Mbappé, Icardi et Cavani. Il s’agit en tout cas d’une première surprise de taille dans le mercato parisien…