PSG : La bombe, Di Maria proposé à trois clubs

Angel Di Maria, sur lequel Mauricio Pochettino compte, a été proposé par le PSG à trois clubs anglais pour financier l’arrivée de Joaquin Correa.

Quel sera le visage de l’attaque du PSG la saison prochaine ? A quelques jours de la reprise, c’est absolument impossible à savoir, si ce n’est que Neymar sera bien l’un des chefs de file. Kylian Mbappé, malgré son désir de ne pas prolonger, devrait aussi rester, sachant que le Qatar peut encore le rendre invendable pendant un an. Pour le reste, Mauro Icardi est tout de même poussé dehors, notamment pour se faire une petite place dans un éventuel échange pour faire venir Cristiano Ronaldo. L’Argentin n’a pas répondu aux attentes dans sa deuxième saison au Paris SG, et séduit toujours en Italie, notamment du côté de la Juventus. Mais c’est un de ses compatriotes qui est au coeur d’une rumeur étonnante en ce 1er juillet. Il s’agit en effet d’Angel Di Maria, qui fait partie des titulaires sur lesquels Mauricio Pochettino compte à l’avenir. El Fideo a récemment prolongé jusqu’en juin 2022, avec une année supplémentaire en option. Mais cela n’empêche pas le PSG de sonder le marché des transferts, et de chercher à le caser pour s’assurer une belle rentrée d’argent, assure TMW.

L’idée du Paris SG serait de réaliser une belle vente cet été, et personne ne serait donc vraiment à l’abri, y compris chez les titulaires. A 33 ans, Angel Di Maria a ainsi été proposé à trois clubs anglais, annonce de son côté le média spécialisé anglais HITC. Arsenal, Liverpool et Everton sont perçus comme des destinations possibles pour l’ancien du Real Madrid, qui a pourtant déjà connu une aventure catastrophique en Premier League, ne parvenant pas à s’imposer du côté de Manchester United. Mais le PSG est en tout cas prêt à se séparer de son Argentin, notamment si cela peut lui permettre de faire une offre à la Lazio Rome pour récupérer Joaquin Correa, qui compte quitter le club italien, mais ne pourra le faire qu’en cas d’offre à 30 ME. Une proposition financée par le départ de Di Maria ou de Julian Draxler, dont le PSG cherche aussi à se défaire après avoir l’avoir prolongé.