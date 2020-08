Juventus : Cristiano Ronaldo dévoile son avenir

Dans : Serie A.

Au repos lors du dernier match pour arriver encore plus frais dans quelques jours face à l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a tout de même savouré le titre remis à son équipe ce samedi.

Pour ce 9e Scudetto de rang, le club turinois a encore pu compter sur la superstar portugaise, qui a empilé les buts et a montré qu’à 35 ans, l’heure n’était clairement pas venue de prendre la retraite. Ni de changer de club d’ailleurs. Sur les réseaux sociaux, CR7 s’est montré limpide au sujet de son avenir, qu’il ne voit pas ailleurs qu’à la Juventus.

« Heureux de remporter les deux derniers des neuf titres consécutifs de Serie A pour la Juventus ! Cela semble facile mais ce n'est pas le cas ! Année après année, avec du talent, du dévouement et du travail acharné, vous pouvez atteindre vos objectifs et être meilleur qu'avant! C'est parti pour mon troisième », a confié l’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid, pour qui il ne fait aucun doute qu’il va rempiler pour une saison à la Juventus. Et ce même si une élimination, face à Lyon ou avant la finale de la Ligue des Champions, sonnerait comme une grosse déception pour lui. Il n’a en tout cas pas envie de changer d’air et le fait savoir. Arrivé en 2018 en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a encore deux ans de contrat avec la Juventus, et peut donc sereinement voir venir.