PSG : La Barça a une occasion en or, Neymar peut pleurer

Dans : PSG.

Ces derniers jours, alors que l’actualité footballistique se fait de plus en plus maigre, les médias espagnols avaient relancé la rumeur menant Neymar au FC Barcelone.

Sauf qu’à l’heure actuelle, et malgré la pause forcée à cause du coronavirus, Neymar est bel et bien un joueur du Paris Saint-Germain. Et cela pourrait durer encore quelques années, puisque le Brésilien serait prêt à prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2022, même s'il y a six mois, il rêvait de rentrer en Catalogne. Une tendance qui pourrait faire ni chaud ni froid au Barça, puisque le FCB est désormais concentré sur le dossier Lautaro Martínez. En quête d’un nouvel avant-centre pour la saison prochaine, le club catalan a posé une priorité sur le buteur argentin. S’il a réclamé du temps pour faire le bon choix, Martínez pourrait rapidement être poussé vers Barcelone par l’Inter.

Puisque selon La Gazzetta dello Sport, la formation de Milan se retrouve dans une situation financière critique, avec un déficit de 48 millions d'euros, auquel il faudra ajouter les pertes dues à la crise du Covid-19… Autant dire que l’Inter sera pratiquement dans l'obligation de vendre son meilleur élément au plus vite, au club le plus offrant, et probablement en dessous du prix de sa clause libératoire fixée à 111 ME. Ce qui signifie donc que le Barça serait en passe de faire un joli coup en recrutant Martínez en soldes, d'après le Mundo Deportivo. De quoi faire des heureux au PSG, où Neymar pourrait poursuivre son aventure, même si les retrouvailles avec Lionel Messi seraient alors à oublier pour encore plusieurs mois.