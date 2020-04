PSG : L'UEFA sanctionne le Paris SG, ça passe crème

Dans : PSG.

Le PSG a été moqué pour cela, mais il a plutôt bien fêté la qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un peu trop aux yeux de l'UEFA.

Après la défaite 2-1 à Dortmund à l’aller, les Parisiens ont inversé la tendance pour s’imposer 2-0. Le soulagement était total et c’est allé assez loin en fin de rencontre. Entre les embrouilles avec les joueurs allemands, la bagarre qui a mêlé notamment Emre Can, Angel Di Maria et Neymar, et le chambrage peu discret à l’encontre d’Haaland, sans compter la prise de bec d’un Marco Verratti suspendu en tribunes avec les officiels de Dortmund, la tension était palpable. Le PSG en a même un peu trop fait aux yeux de l’UEFA, qui a publié sa décision au sujet de cette rencontre dans un communiqué.

Si Emre Can a écopé de deux matchs de suspension, le PSG a reçu un avertissement pour le comportement de l’ensemble de son équipe en raison d’une « conduite inconvenante » des joueurs. Pas de quoi faire sourciller le club de la capitale, qui ne s’expose à aucune sanction sportive ou financière, même si cela démontre que l’UEFA aimerait que le PSG apprenne aussi à gagner avec un peu plus de fair-play à ses yeux. Comme quoi le fait de disputer des matchs à huis-clos ne calme pas forcément les esprits, les joueurs du PSG étant particulièrement remonté lors de cette rencontre, Angel Di Maria demandant même de passer une véritable valise au Borussia avec quelques insultes en espagnol au passage par exemple.