PSG : Di Maria et les "fils de p..." de Dortmund

Huis-clos oblige, le match entre le PSG et Dortmund a permis un éclairage inhabituel sur les rencontres de haut niveau.

Tout était audible, ce qui n’est bien évidemment pas le cas habituellement avec des milliers de spectateurs. Les consignes de l’arbitre aux joueurs, les messages des entraineurs, les encouragements et les replacements dans toutes les langues, tout est passé à travers les micros des diffuseurs. On a pu entendre Keylor Navas y maitriser le français de manière précise avec son « Attentif, Attentif » avant chaque corner et s’apercevoir que les joueurs parisiens s’exprimaient principalement en espagnol entre eux. Cela peut se comprendre avec Navas, Bernat, Paredes, Cavani, Di Maria, Sarabia et aussi les lusophones Neymar et Marquinhos sur le terrain. Et c’est dans la langue de Cervantes qu’Angel Di Maria a tenu à faire passer un message musclé à ses coéquipiers après le deuxième but de son équipe, qui rapprochait le PSG d’une qualification.

Déjà très énervé sur le terrain, l’Argentin s’est montré sans pitié avec ses adversaires. « Il faut en mettre six, sept… Tous les buts que nous pouvons. Il faut les humilier, il faut humilier ces fils de p… », a balancé l’ancien du Real Madrid, dans des propos captés par le diffuseur espagnol de la rencontre, Movistar. Des propos qui démontrent en tout cas la grande motivation des Parisiens pour ce match, même si cela a débordé en fin de rencontre, avec beaucoup de cartons jaunes, et une suspension à venir pour Di Maria. Cela ne l'a pas empêché de célébrer la qualification comme jamais avec les supporters postés à l'extérieur du stade.