PSG : L'opération Neymar à Madrid déclenchée par les joueurs !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cette semaine, le père de Neymar Jr a été clair, l'avenir de son fils est au Paris Saint-Germain, une phrase prononcée en présence de Nasser Al-Khelaifi venu spécialement au Brésil pour prendre des nouvelles de sa star. Mais de l'autre côté des Pyrénées, on estime que si le président du PSG a fait le déplacement jusqu'en Amérique du Sud c'est qu'il sent justement que les choses ne sont pas si claires que Neymar et son père le disent.

Et ce samedi, Marca affirme que le Real Madrid continue à croire en ses chances pour le prochain mercato, ou pour le suivant, le clan Neymar faisant ouvertement de l'oeil aux Merengue. Le quotidien sportif explique qu'une véritable opération de communication baptisée NeyMadrid a été lancée, et cela avec l'aide de plusieurs cadres du vestiaire de Zinedine Zidane, tous favorables à la venue de la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Rien que ces derniers jours, Casemiro, Carjaval, Varane, Ramos et Marcelo ont dit tout le bien qu'ils penseraient d'une signature de Neymar au Real Madrid, et cela n'est pas un hasard selon Marca. Reste quand même un sujet qui peut faire capoter l'opération NeyMadrid, c'est bien évidemment l'avis d'un joueur qui compte plus que tout, Cristiano Ronaldo. Car si Casemiro a confié qu'il ne voyait aucun souci dans la cohabitation entre Neymar et CR7, financièrement ce ne sera pas la même musique, la star portugais du Real Madrid n'ayant pas l'intention de gagner moins que le joueur brésilien. Rien ne sera simple si Florentino Perez veut s'offrir ce cadeau désormais estimé à 400ME.