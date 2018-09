PSG : L'OM a tout tenté, mais Nsoki a voté Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, OM.

Après la victoire du Paris Saint-Germain à Nîmes (4-2), Stanley Nsoki a fait une grosse confidence sur son avenir.

En ce début de saison, Stanley Nsoki enchaîne les matchs avec le club de la capitale. Auteur de deux passes décisives lors du Trophée des Champions face à Monaco début août (4-0), le joueur de 19 ans a participé à trois matchs de championnat contre Caen (3-0), Angers (3-1) et donc Nîmes. Dépannant du mieux possible au poste de latéral gauche, alors qu'il est défenseur central de formation, Nsoki affiche de belles qualités. Même si la nouvelle recrue Juan Bernat est amenée à prendre la place à gauche en attendant le retour de Kurzawa, Thomas Tuchel apprécie le talent et le potentiel de Nsoki.

Ce qui va probablement pousser le titi parisien à rester dans son club formateur. Pisté notamment par l'Olympique de Marseille durant le dernier mercato estival, il est effectivement en passe de signer son premier contrat professionnel au PSG. « Mon contrat ? C’est en bonne voie », a simplement lancé, en zone mixte, Nsoki, qui devrait donc poursuivre sa progression à Paris, et non pas chez l'ennemi marseillais. Une bonne nouvelle pour les supporters franciliens.