PSG : L'OL va faire trembler Paris en L1, il y croit

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

La saison dernière, le Paris Saint-Germain n’a eu aucune difficulté à s’octroyer le titre de champion de France.

En effet, aucun club de L1 n’était en mesure de concurrencer l’équipe de Thomas Tuchel et pour l’intérêt du championnat, il faut assurément espérer que cette saison, un club hisse son niveau. Ce club, cela pourrait bien être l’Olympique Lyonnais selon Mickaël Landreau. A vrai dire, l’écurie de Jean-Michel Aulas est la seule capable de faire trembler l’ogre parisien selon l’ancien entraîneur du FC Lorient.

« Je pense qu’il y aura effectivement un fossé entre Paris et les autres. En Championnat de France, je vois le PSG avoir le même parcours que ces dernières années. Sauf s’il trouve sur sa route une équipe capable de performer sur la durée, sans accroc sur de longues périodes, comme Monaco en 2017, lors du match à trois avec Nice et le PSG, remporté finalement par Monaco. A vrai dire, je ne vois que Lyon qui en soit capable » a indiqué au Parisien celui qui fera son grand retour sur l’antenne de Canal Plus dans un rôle de consultant dès la rentrée. Et qui espère pour l’intérêt et le suspense que Lyon parviendra à titiller Paris…