PSG : L'OL et l'ASSE peuvent faire virer Tuchel

Souvent remis en cause ces derniers mois, l’avenir de Thomas Tuchel semble pourtant tout tracé du côté du Paris Saint-Germain.

Arrivé dans le club de la capitale française en 2018, le technicien allemand a prolongé son contrat jusqu’en 2021 la saison dernière. Et alors que son PSG est toujours en lice dans trois compétitions, après son titre de Champion de France en Ligue 1, l’ancien coach de Dortmund a toutes les cartes en mains pour rester sur le banc de touche de Paris la saison prochaine. Pourtant, ces derniers temps, certaines rumeurs faisaient état d’un intérêt de Leonardo pour Massimiliano Allegri ou Simone Inzaghi. Un bruit de couloir récemment balayé par le directeur sportif. « Tuchel, il lui reste un an de contrat et il sera sur le banc la saison prochaine. Le travail est bien fait, les résultats sont bons. Et je n'ai sondé aucun entraîneur », avait lancé Leo dans le JDD. Une tendance confirmée par Olivier Tallaron, pour qui la relation entre Tuchel et Leonardo n’est pas aussi froide que cela, même si l'Allemand n'est pas encore totalement assuré de rester.

« Peut-être que le Covid a sauvé Tuchel au PSG. J’ai tendance à croire que Tuchel sera là la saison prochaine. Mine de rien, la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, c’était un soulagement pour tout le monde à Paris. Il jouait sa tête sur ce match contre Dortmund. Même s’il n’a pas un soutien inconditionnel de la part de ses joueurs, je ne pense pas qu’il gère trop mal. À un moment donné, il était au bout du rouleau. Mais là, ça va mieux. Tuchel et Leonardo ? Leur entente, je n’ai pas l’impression que ce soit du fake. Avant les matchs, ils discutent. Il y a une vraie entente entre ces deux mecs. Je ne dis pas que Leonardo ne préférerait pas avoir Allegri ou Pochettino. Mais aujourd’hui, Tuchel et Leonardo ont une vraie volonté de travailler ensemble. Il n’y a pas de conflit entre l’entraîneur et le DS. Peut-être que Leonardo est obligé de faire bonne figure avec Tuchel. Tuchel sera au PSG la saison prochaine, sauf s’il perd les deux coupes et la Ligue des Champions… Après, Leonardo cherche toujours à montrer son autorité sur Tuchel, car c’est son supérieur hiérarchique. C’est lui qui a le dernier mot sur les joueurs. Mais d’un autre côté, Doha aide Tuchel. Donc les deux ont besoin de travailler ensemble, et ils essayent de le faire en bonne intelligence », a confié, sur Paris-United, le journaliste de Canal+, qui estime donc que Tuchel et Leonardo vont marcher main dans la main lors du prochain mercato. Reste à savoir si l'Allemand résisterait toutefois en cas d'enchainement de mauvais résultats, dans les Coupes nationales et surtout en Ligue des Champions.