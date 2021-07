PSG : L’obsession pour le Ballon d’Or, Neymar se lâche

Dans : PSG.

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux au monde, Neymar a le potentiel pour remporter un jour le Ballon d’Or. C’est en tout cas ce que le Parisien entend constamment depuis le début de sa carrière.

Et si le prochain Ballon d’Or se jouait lors de la finale de la Copa América cette nuit ? Etant donné que la rencontre oppose le Brésil de Neymar à l’Argentine de Lionel Messi, beaucoup d’observateurs y croient. De quoi mettre encore un peu plus de pression sur les épaules de la star brésilienne, à qui l’on promet cette récompense individuelle depuis des années. Pourtant, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain, lui, assure ne pas y accorder autant d’importance.

« Ce n’est pas un objectif »

« Le Ballon d'Or est quelque chose qui m'a toujours suivi durant ma carrière. Pas pour moi, mais à cause de la pression que je porte depuis que j'ai fait mes débuts professionnels, a confié le numéro 10 du PSG, interrogé par la Fédération brésilienne. Les gens essaient toujours de mettre sur mon CV le fait que je dois gagner le Ballon d'Or. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit et ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je connais mon football, ce que je fais depuis de nombreuses années sur le terrain, ce qui est le plus important. »

« Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour être sur le podium mais cela n'a pas d'importance pour moi. Je veux être un champion avec le Paris Saint-Germain, avec l'équipe nationale brésilienne, c'est ce qui est important pour moi. Les récompenses individuelles, c'est beau, c'est cool, bien sûr, c'est gravé sur mon étagère, mais pour moi, ce n'est pas un objectif », a tempéré Neymar, que l’on soupçonne pourtant d’avoir quitté le FC Barcelone pour sortir de l’ombre de Lionel Messi.