PSG ‍: L'Italie tente de déstabiliser Donnarumma ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'une performance encore une fois XXL contre Arsenal, mercredi soir au Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma sera l'un des atouts majeurs du PSG en finale de la Ligue des champions contre l'Inter.

Toute l'Europe a été épatée par les prestations du gardien de but italien du Paris Saint-Germain, au point même que Gianluigi Donnarumma est clairement candidat au trophée Yachine de meilleur gardien de but de l'année, et pourquoi pas dans le top 10 du Ballon d'Or. A désormais trois semaines jour pour jour de la finale de la Ligue des champions face à l'Inter, c'est l'avenir du colosse parisien qui suscite également l'attention de plusieurs clubs, Gigio Donnarumma n'ayant toujours pas prolongé son contrat avec le PSG à un an de la fin de ce dernier. Tandis que la presse anglaise a évoqué une possible offre de 60 millions d'euros transmise à Nasser Al-Khelaifi par les dirigeants de Manchester United, en Italie aussi, on s'invite dans ce dossier, le retour de l'ancien gardien de but de l'AC Milan en Serie A étant évoqué par Alfredo Pedulla, célèbre journaliste transalpin.

La Juventus fait une première offre à Donnarumma

Notre confrère italien explique ce samedi que les patrons de la Juventus auraient pris contact avec l'entourage de Gianluigi Donnarumma afin de lui transmettre une première offre salariale. Ne pouvant pas s'aligner sur ce que lui propose le Paris Saint-Germain, la Vieille Dame aurait offert 7 millions d'euros net par an, soit 4 millions de moins que ce que Donnarumma touche actuellement au PSG. La Juventus veut faire jouer la corde sensible d'un retour en Italie pour convaincre le natif de la banlieue napolitaine d'accepter d'une offre revue à la baisse. Alfredo Pedulla confirme par ailleurs que d'autres clubs européens suivent le dossier du gardien de but italien, et notamment l'Inter, futur adversaire du Paris Saint-Germain le 31 mai à l'Allianz Arena de Munich.

Donnarumma proche d'une prolongation au PSG ?

Pour de nombreux observateurs, ces offres italiennes ressemblent tout de même à une tentative de déstabilisation, car plusieurs sources internes confirment que sauf énorme retournement de situation, Gianluigi Donnarumma, dont le nom a été scandé plusieurs fois par le Parc des Princes va finir par prolonger son contrat. Ce dernier a d'ailleurs confié ces derniers jours qu'il attendaient que les dirigeants parisiens signent l'accord qui a été trouvé après de nombreux mois de négociations entre les agents de Gigio et le duo Campos-Al-Khelaifi.