MU offre 60 millions au PSG pour Donnarumma

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG, qui hésitait à prolonger Gigio Donnarumma cette saison, se voit proposer une offre de haute facture de la part de Manchester United pour céder le gardien italien cet été.

Intenable avec le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma est enfin au niveau attendu. Arrivé gratuitement en 2021 avec l’étiquette de futur meilleur gardien du monde, l’Italien n’avait jamais pris une telle envergure. Même s’il reste perfectible dans le jeu aérien, il est dans une telle période de confiance qu’il commence à sortir de sa zone de confort. Idem pour le jeu au pied, qui a provoqué tant de colère de Luis Enrique, mais qui parvient à trouver son juste milieu en ce moment entre sécurité et relance propre. Si Achraf Hakimi a été élu homme du match face à Arsenal, tout le monde à Paris sait que sans Donnarumma, le PSG ne serait pas arrivé en finale de la Ligue des Champions tant il a multiplié les parades décisives face à Odegaard et Saka.

Le PSG tarde à prolonger Donnarumma

Les doutes sur son avenir sont levés, alors que Paris hésitait à prolonger son contrat au coeur de la saison. La preuve, quand les prolongations se multipliaient, l’Italien n’était pas cité. Désormais, la tendance est différente, et tout le monde se dirige vers un nouveau contrat sur le long terme. Mais la situation reste fragile et Manchester United a bien l’intention de tenter sa chance en réalisant un véritable coup de Trafalgar.

Luis Enrique : « Chercher à gagner chaque match »



L'entraîneur du Paris Saint-Germain était en conférence de presse, deux jours après la qualification en finale de la @ChampionsLeague et à la veille de #MHSCPSG. Extraits. ⤵️@Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 9, 2025

Le club anglais n’est pas satisfait des performances d’André Onana, qui fait de trop nombreuses erreurs au long de la saison pour être considéré comme un gardien fiable. Si le nom de Milinkovic-Savic (Torino) est sorti récemment, El Nacional annonce que les Red Devils veulent tenter leur chance pour faire signer Donnarumma. Le club anglais compte aligner 60 millions d’euros pour convaincre le PSG de lâcher un joueur qui n’est pas le gardien rêvé par Luis Enrique, même si les performances récentes parlent en sa faveur. Après avoir écoeuré les attaquants anglais pendant toute cette campagne européenne, il est normal de voir « Gigio » faire saliver la Premier League, et son club le plus puissant financièrement. Avec encore un an de contrat, l’Italien est bien à un carrefour dans sa carrière, et MU a clairement envie de voir si le PSG n’est pas tenté de faire une belle vente, pour recruter un gardien plus compatible aux désirs de Luis Enrique.