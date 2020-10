PSG : L’Italie se lève et applaudit le mercato de Leonardo

Dans : PSG.

Recruté en provenance de l’AS Roma afin de combler le départ de Thomas Meunier à Dortmund, Alessandro Florenzi fait déjà l’unanimité au PSG.

Il faut dire que dès son premier match, au Parc des Princes face à l’Olympique de Marseille, l’international italien a fait grosse impression. Sérieux défensivement et très créatif dans le domaine offensif, celui qui était prêté la saison dernière au FC Valence est clairement perçu comme une bonne pioche. Au sein du Paris Saint-Germain bien sûr, mais également au-delà. Interrogé sur le transfert de son coéquipier en sélection, le goleador italien Ciro Immobile a salué ce véritable coup de maître signé Leonardo sur le marché des transferts. Pour rappel, Alessandro Florenzi est prêté au PSG avec une option d’achat de seulement 10 ME.

« Quand on était en sélection début septembre, durant un déjeuner, il a dû s'empresser de finir car il venait de recevoir une importante nouvelle. Là, on a compris que c'était l'offre décisive du PSG. Il va apporter de la qualité. C'est un latéral qui maîtrise bien les deux phases, offensives et défensives. Vu le montant de son transfert, c'est cadeau » a raconté Ciro Immobile dans les colonnes de France Football. Les observateurs les plus exigeants attendront de voir Alessandro Florenzi à l’œuvre en Ligue des Champions. Mais en attendant, il est d’ores et déjà possible d’affirmer que sa venue ressemble véritablement à un très bon coup, aussi bien sportif que financier. Durant longtemps, l’ex-défenseur de l’AS Roma était l’unique recrue du mercato au Paris Saint-Germain, qui a mis un coup d’accélérateur dans la dernière ligne droit du mercato en s’attachant les services de Danilo Pereira, Rafinha et Moise Kean.