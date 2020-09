PSG : Florenzi attendait l'appel de Paris, tout s'est joué en 48h

Dans : PSG.

Peu connu du grand public en France, Alessandro Florenzi a affiché ses ambitions parisiennes dans l’émission Téléfoot. Il a débarqué à Paris pour gagner la Ligue des Champions.

Alessandro Florenzi (29 ans) est venu renforcer le Paris Saint-Germain cet été. Le latéral droit, désormais ex-joueur de l’AS Rome, remplace Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund. Le néo-Parisien a effectué de très bons débuts contre l’OM, malgré la défaite parisienne (1-0). Interrogé par Téléfoot sur ses débuts avec les Rouge-et-Bleu, l’international italien a affiché beaucoup d’enthousiasme. Il est également revenu sur les coulisses de son arrivée dans la capitale française. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas mis longtemps à se décider. Ses ambitions et sa soif de trophées ont pris le dessus.

« C’était un choix très simple, tout s’est passé en deux jours et demi. Quand j’ai appris l’intérêt du PSG, je n’ai pas hésité, j’ai accepté avec beaucoup d’enthousiasme. C’est l’une des meilleures équipes du monde et je veux remporter le plus de trophées possibles. Je n’ai eu besoin de personne pour me convaincre de venir ici. C’est vrai que Leonardo m’a appelé et parlé de Paris, mais même sans son appel je serais venu car l’objectif numéro un est de remporter la Ligue des Champions. On n’est pas les seuls à vouloir la gagner mais on se battra pour ramener ce trophée », s’est-il exprimé. Un discours cohérent avec les ambitions du club. Après avoir échoué si près du but la saison dernière, le PSG entend bien se relever et glaner la coupe aux grandes oreilles.