PSG : L'intuition de Jérôme Rothen sur le mercato de Neymar

Dans : PSG.

Trois ans après son transfert au PSG, Neymar pourrait revenir au FC Barcelone cet été. C’est tout du moins la volonté du club catalan…

Comme ce fût le cas l’été dernier, le champion d’Espagne en titre va tenter de rapatrier Neymar en 2020. Mais pour l’heure, le départ de Neymar est loin d’être acquis du côté du Paris Saint-Germain, notamment car la crise du coronavirus a durement impacté tous les grands clubs européens dont Barcelone fait évidemment partie. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen s’est d’ailleurs exprimé au sujet de l’avenir du n°10 parisien. Et pour le consultant de l’After Foot, il semble de plus en plus probable que Neymar se dirige vers une quatrième saison de suite au PSG.

« Le dossier Neymar est compliqué dans tous les sens. On sait ce qu’il a mis en place l’année dernière pour partir. Il est resté. Et il s’est fait à l’idée je pense. Il le fait avec réussite. Il s’est remis dans le droit chemin. Il a ré-atteint un niveau de jeu fantastique. Comme quoi il n’est pas si malheureux à Paris… Neymar, on a l’impression qu’il va rester au PSG » a expliqué Jérôme Rothen, lequel met en avant plusieurs arguments pour justifier sa position. La valeur marchande de Neymar, en baisse constante depuis plusieurs saisons, en est un.

« Sa valeur marchande a chuté, Paris est coincé à ce niveau-là, et même lui s’est fait à l’idée qu’aucun club ne mettra autant d’argent que le PSG a mis. Donc, il va rester. S’il est droit dans ses bottes et commet moins d’erreurs dans sa vie privée, ce sera bénéfique pour le club et pour lui-même. Il sait se rendre indispensable sur un terrain. Le PSG est plus fort avec que sans Neymar » a surenchéri Jérôme Rothen, lequel a très régulièrement pris le parti de défendre le meneur de jeu du Paris Saint-Germain depuis sa venue en provenance de Barcelone, et ce malgré ses nombreux déboires dans la capitale française. Reste maintenant à voir si cette intuition se confirmera lors du prochain mercato…