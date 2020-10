PSG : L’Inter veut Gueye, Paris a une idée à 45ME

Dans : PSG.

Désireux de dégraisser l’effectif du Paris Saint-Germain au mercato, Leonardo n’est pas parvenu à mener à bien cette mission cet été.

Et pour cause, seuls des joueurs libres de tout contrat ont quitté le navire parisien lors du mercato estival, à savoir Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche, Thiago Silva, Edinson Cavani ou encore Eric-Maxim Choupo-Moting. Au grand regret de Nasser Al-Khelaïfi et de la direction parisienne, aucun joueur n’a été vendu en échange d’une indemnité de transfert. Afin de dégraisser et de se renforcer par la même occasion, Leonardo a tenté à plusieurs reprises des échanges de joueurs. Mais bien souvent, les salaires des joueurs du Paris Saint-Germain ont été des freins à ce type d’opération audacieuse. Cela étant, un échange avec l’Inter Milan au mois de janvier prochain n’est pas totalement à exclure, selon les informations du site Tutto Inter 24.

On le sait, le Paris Saint-Germain est très intéressé par le profil de Milan Skriniar afin de renforcer sa défense, alors que les départs de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva n’ont pas été numériquement compensés. A fond sur le taulier de l’Inter Milan au mercato, Leonardo a proposé un prêt avec option d’achat avoisinant les 45 ME à la fin du mercato estival. Une offre refusée par les Nerazzurri, lesquels pourraient tout de même s’asseoir de nouveau à la table des négociations avec le Paris Saint-Germain selon le média. Et pour cause, Antonio Conte aurait soufflé le nom d’Idrissa Gueye à ses dirigeants afin de renforcer le milieu de terrain milanais dans les semaines à venir. On le sait, le coach italien exige des joueurs au top physiquement, capables de courir de longs kilomètres à chaque match et qui ne rechignent pas à faire les efforts défensifs. En ce sens, le profil d’Idrissa Gueye semble parfait. Reste maintenant à savoir si à l’avenir, un accord pourra être trouvé entre le PSG et l’Inter pour une double opération comprenant Milan Skriniar et Idrissa Gueye.