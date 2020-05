PSG : L'Inter fait une fleur pour Icardi, Leonardo attend le bouquet

Dans : PSG.

Arrivé au PSG pendant le mercato estival de 2019 dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’Inter Milan, Mauro Icardi ne sait pas encore s’il continuera sa route à Paris.

Suite à une très grosse première partie de saison, avec 14 buts marqués entre septembre et décembre 2019, Mauro Icardi avait fait l'unanimité au sein du club de la capitale française. Si bien que la levée de son option d’achat, fixée à 70 millions d’euros, apparaissait comme une aubaine pour le PSG. Sauf que depuis le début de l’année 2020, le cas Icardi s’est complexifié à Paris. Moins efficace entre janvier et mars, avec six réalisations au compteur, l'international argentin avait fini sur le banc des remplaçants derrière Edinson Cavani lors des derniers matchs avant l'interruption. Par rapport à cette baisse de performance, et compte tenu de la chute du marché des transferts en cette période de crise sanitaire, le PSG essaye de négocier l’option d’achat d’Icardi.

Priorité de Leonardo, le buteur de 27 ans ne sera pas acheté à n’importe quel prix par Paris. Malgré la concurrence de clubs comme la Juventus ou Chelsea, l’ancien de la Sampdoria aurait dit oui à un transfert définitif en L1. Mais selon Sky Sport Italia, l’accord entre le PSG et l’Inter pourrait encore traîner. Alors qu’Icardi est sous contrat avec le PSG jusqu’au 31 mai prochain, son prêt sera prolongé si jamais Leonardo n’arrivait pas à se mettre d’accord avec l’Inter d’ici à la fin du mois. Selon le média italien, le délai de l’option d’achat sera donc prolongé. Et revu à la baisse, en dessous des 70 ME prévus initialement ? Le PSG l’espère en tout cas...