PSG : L'Inter drague Cavani, sa réponse est sans appel

Dimanche, Tuttosport lâchait une petite bombe dans le dossier Cavani en indiquant que l’Inter Milan, qui fait de l’Uruguayen son plan B en cas d’échec dans les négociations avec Romelu Lukaku, était disposé à lui offrir le même salaire qu’au Paris Saint-Germain. Dès lors, la possibilité d’un retour en Italie pour le Matador était importante mais ce lundi, la Gazzeta dello Sport climatise les fans de l’Inter Milan. Si le journal aux pages roses confirme l’intérêt important d’Antonio Conte à l’égard du meilleur buteur de l’histoire du PSG, il précise que cela n’est pas réciproque.

En effet, pour le journal italien, Edinson Cavani souhaite bel et bien rester à Paris. « Il vaut au moins 50 ME et souhaite rester à Paris. Mais le PSG voudrait bien s’en débarrasser » précise la Gazzeta. Cela reste à prouver car depuis le retour de Leonardo, il semblerait que l’ancien buteur de Naples ne soit plus vraiment poussé dehors, bien au contraire. Reste désormais à voir comment ce dossier complexe évoluera, alors que l’Inter Milan, dont l’attaque est en plein chantier, cible également l’international bosnien de l’AS Roma, Edin Dzeko.