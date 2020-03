PSG : Icardi veut partir, Leonardo tente un nouveau coup de maître

Dans : PSG.

Prêté par l’Inter Milan jusqu’à la fin de la saison, Mauro Icardi voudrait revenir en Italie. Mais cela n’empêchera pas forcément le Paris Saint-Germain de lever l’option d’achat.

En décembre dernier, Leonardo était déjà transparent sur le cas Mauro Icardi (27 ans). Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui avait réalisé un joli coup en obtenant son prêt en fin de mercato estival, espère conclure son transfert définitif en payant les 70 millions d’euros de l’option d’achat. Mais dans ce dossier, la balle est dans le camp de l’Argentin qui doit donner son accord pour valider l’opération. Et pour le moment, l’attaquant prêté par l’Inter Milan n’a toujours pas répondu favorablement. Pire, la presse italienne croit savoir que le Nerazzurro n’a pas l’intention de signer au club de la capitale.

On parle effectivement d’une rupture avec le champion de France, probablement à cause de son temps de jeu en baisse. A noter que des raisons personnelles sont également évoquées dans la mesure où Icardi souhaite revenir en Italie. Mais d’après Tuttosport, cela n’empêchera pas forcément le Paris Saint-Germain de lever l’option d’achat. Alors que l’attaquant aux 20 buts en 30 matchs cette saison est attiré par la Juventus Turin, la direction francilienne envisage de conclure son transfert avant de le revendre plus cher cet été. De quoi réaliser une belle plus-value puisqu’un buteur de classe mondiale peut coûter très cher sur le marché actuel…