PSG : L'insupportable Thiago Silva est parti, Daniel Riolo jubile

Les interrogations pleuvent au sujet de Leonardo ces derniers jours. Son entente avec Thomas Tuchel n’a jamais été vraiment cordiale, et le Brésilien aurait beaucoup de mal à gérer les comportements des stars de l’effectif, qui parlent beaucoup trop et agissent peu, notamment quand il a été question de baisser les salaires pendant la crise sanitaire et économique. Dernièrement, Thiago Silva en a remis une couche. Il faut dire que le Brésilien a certainement été surpris par la gestion de son cas par Leonardo, qui ne lui a laissé aucun espoir de prolongation, avant de revenir vers lui juste avant qu’il ne signe à Chelsea, pour lui faire une offre. Le défenseur central n’a pas apprécié, et l’a fait savoir. Il n'aurait pas du selon le consultant de RMC.

« Thiago Silva voulait se payer Leonardo, il s’y est très mal pris ! La façon dont il décrit sa situation dans la prolongation qui est devenu une non-prolongation puis une proposition au dernier moment, je ne vois vraiment pas ce qu’il peut reprocher à Leonardo. On s’aperçoit juste que comme Cavani, Thiago Silva a surtout eu un orgueil très mal placé. “Oh non, la proposition il fallait me la faire avant, maintenant c’est trop tard, gnagnagna…” Alors qu’il s’était mis d’accord depuis longtemps avec Chelsea. Il fait genre “je chiale, je suis touché.” Il fait toujours le coup de l’émotion exacerbée. Thiago Silva est insupportable », a balancé Daniel Riolo, qui a visiblement des comptes à régler avec l’ancien capitaine du PSG. Toujours est-il que Leonardo cherche désormais un défenseur central, à quatre jours de la fin du marché des transferts…