PSG : L’info choc, Neymar rêve toujours du Barça

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a lâché une bombe en annonçant que Neymar voulait encore et toujours revenir au Barça avant de prolonger au PSG.

Pour une fois cet été, Neymar s’est fait voler la vedette dans la rubrique transfert, puisque tout le monde a eu le regard tourné vers Lionel Messi, puis Kylian Mbappé et enfin Cristiano Ronaldo. Un finish à couper le souffle qui a donc relégué le Brésilien au second plan. Il faut dire que le numéro 10 du PSG avait profité du printemps et de la belle série parisienne en Ligue des Champions pour prolonger son contrat. Avec trois ans de plus, et un bail l’emmenant jusqu’en 2025, le Brésilien était clairement devenu intouchable. De quoi mettre fin à un intérêt aussi vif que réel de la part du FC Barcelone. Interrogé dans une vaste interview sur Esport3, le nouveau président du club catalan s’est tout d’abord lâché sur le PSG, sur fond de débat sur la SuperLigue.

Laporta attaque le PSG puis lâche sa bombe sur Neymar

« La SuperLeague aurait dû être mieux présentée. Le format sera le plus attractif du monde si ce projet passe. Il y aura de la méritocratie, on va améliorer cela, on bosse déjà dessus. Le PSG n'a pas respecté toutes les règles du Fair Play Financier durant des années et tout le monde le sait. Pourquoi refuser la SuperLeague ? Car elle régule », a lancé Joan Laporta, qu’il ne fallait pas lancer deux fois sur le Paris SG. La preuve, il a immédiatement rebondi en lâchant un gros scoop sur Neymar, confortant des fuites lancées par le média catalan RAC 1 plus tôt. Le Barça a bien tenté sa chance sur Neymar avant qu’il ne prolonge, et le Brésilien du PSG était très chaud pour partir dans son ancien club.

❗️ Laporta: "Yes, we tried to sign Neymar again. He contacted us and wanted to come." — barcacentre (@barcacentre) September 6, 2021

« Avoir tenté Neymar en mars? C'est vrai. Avec Neymar, on avait des discussions. Il nous a contactés et voulait revenir. Même avec son père et il voulait venir à tout prix. À ce moment, le Fair Play de la Liga n'était pas dans notre tête. Neymar était fou à l’idée de revenir », a expliqué le président du FC Barcelone, pour qui le PSG a rapidement senti le danger et a accéléré la prolongation de contrat de Neymar avec une énorme enveloppe financière à la clé.

Une version qui a forcément fait lever quelques sourcils, y compris chez les supporters du Barça sur les réseaux sociaux. « Heureusement finalement qu’on n’avait plus d’argent dans les caisses, ça nous a évité une belle bêtise », « mensonge », « Laporta distrait bien ses moutons » ont notamment fleuri, dans des réponses vacillant entre incrédulité, surprise et manoeuvre politique. En tout cas, l’idée de Laporta en effectuant cette sortie est bien évidemment de jeter une grosse pierre dans le jardin du PSG, en laissant entendre que Neymar voulait encore et toujours rejoindre le Barça juste avant de prolonger au Paris SG.