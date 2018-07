PSG : L’idée ridicule du Real pour recruter Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Déjà intéressé par Kylian Mbappé alors qu’il était encore à l’AS Monaco, le Real Madrid ne devrait pas faiblir dans les prochaines semaines, vu que l’international français brille au Mondial, et vient de livrer un match déjà légendaire pour un joueur de son âge face à l’Argentine.

Et à l’heure où Cristiano Ronaldo fait tourner tout le monde en bourrique sur son avenir, le club de la capitale espagnol semble prêt à faire un énorme sacrifice pour convaincre le PSG de lui laisser recruter Kylian Mbappé. Il ne s’agit pas pour le moment d’échanger le Français avec le CR7, mais Diario Gol annonce que deux propositions pourraient tomber après le Mondial.

Le club merengue envisagerait ainsi d’envoyer soit Gareth Bale, soit Marco Asensio à Paris. Chaque joueur est évalué à 120 ME chacun par la formation espagnole, qui laisse donc le PSG faire son choix. En plus de l’un de ces deux joueurs, un montant de 50 ME serait versé pour obtenir Kylian Mbappé. Autant dire que cela permettrait un transfert à hauteur de 170 ME donc. Pas du tout intéressant pour le PSG, même si cela permettrait de récupérer un joueur confirmé ou prometteur selon le choix, et de l’argent frais pour satisfaire l’UEFA et ses exigences sur le fair-play financier. Mais inutile de le préciser, surtout à ces conditions, Nasser Al-Khelaïfi n’a absolument aucune intention de laisser partir son joyau cet été et les années suivantes.