PSG : L'idée de fou du Qatar pour le mercato 2023

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG envisage de frapper encore un gros coup l'été prochain avec le possible départ de Lionel Messi. L'Emir du Qatar rêve de s'offrir Karim Benzema, qui n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid.

Chaque été, le PSG frappe très fort dans le monde du football. 2017 et l’arrivée conjointe de Neymar et Mbappé ont marqué les esprits. Faire signer Lionel Messi et Sergio Ramos gratuitement a également été un gros coup en 2021. Et l’été dernier, un peu avant le début du mercato, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la prolongation de Kylian Mbappé alors que tout le monde le voyait signer au Real Madrid. La Maison Blanche a eu du mal à s’en remettre, tant il est rare de voir un joueur refuse de jouer chez les Merengue. Mais si, sportivement, la pilule a été vite digérée, c’est aussi car il y a eu un Karim Benzema en feu qui a porté les siens jusqu’au titre en Espagne comme en Europe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Une réussite majeure qui devrait valoir le Ballon d’Or à l’ancien de l’Olympique Lyonnais. Il possède désormais, avec sa régularité et ses actions toujours justes, un statut de légende au Real, ce qui n’est pas rien. Malgré cela, Karim Benzema arrive en fin de contrat en fin de saison, et sa prolongation maintes fois annoncée n’est toujours pas officialisée. Selon la presse espagnole, KB9 veut un gros contrat, et n'envisage pas de gagner moins qu’Eden Hazard, qui joue peu mais possède un salaire aux alentours de 15 millions d’euros par an. Florentino Pérez a beau adorer l’attaquant des Bleus, il ne conçoit pas de monter aussi haut, sur une durée de deux ans, pour un joueur qui aura 35 ans en décembre.

Le PSG anticipe le départ de Messi

Et cette situation fait le bonheur du PSG, qui suit avec attention ce dossier et se prépare à agir au 1er janvier si rien n’est officialisé d’ici-là. A Paris, malgré la saison bien débutée par l’Argentin, on sait que Lionel Messi n’est pas du tout certain de prolonger, lui qui a une saison supplémentaire en option dans son contrat, mais qu’il peut activer ou non selon ses envies. Partir aux Etats-Unis ou revenir au Barça, La Pulga a des choix tentants devant lui. Le PSG songerait donc à recruter Karim Benzema pour zéro euro lors de l’été 2023, afin de compenser le possible départ de Lionel Messi. Un rêve partagé par l'Emir du Qatar, qui envisage de mettre le paquet pour convaincre la star française de rejoindre le champion de France.

Une star de plus au PSG pour en faire oublier une autre, cela aurait le mérite de faire plaisir à Kylian Mbappé. Selon El Nacional, s’il n’a pas voulu relever le défi du Real Madrid, le numéro 7 parisien rêve de jouer avec Karim Benzema, qu’il côtoie déjà en équipe de France. Ce serait en tout cas un coup dur pour la formation espagnole de perdre son leader en attaque, un an après avoir manqué Erling Haaland et Kylian Mbappé. Mais si le PSG ne parvient pas encore à gagner sur le terrain la fameuse Ligue des Champions, il sait réaliser des prouesses sur le marché des transferts. Et faire venir Karim Benzema en serait véritablement une.