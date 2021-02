PSG : L’hygiène de vie de Neymar, attention aux ragots

Dans : PSG.

Mercredi soir, Neymar s’est blessé à l’adducteur droit. Il manquera les quatre prochaines semaines de compétition avec le PSG.

Un énorme coup dur pour l’international brésilien et pour le Paris Saint-Germain, à quelques jours du déplacement crucial sur la pelouse de Barcelone en Ligue des Champions. Ces dernières heures, de nombreux observateurs, comme c’est par exemple le cas de Daniel Riolo, pointent du doigt l’hygiène de vie de Neymar pour expliquer ses blessures à répétition. Mais sur l’antenne de TF1, Bixente Lizarazu a esquivé ce piège en refusant de pointer du doigt la vie privée de Neymar. Car pour le consultant de la première chaîne, il est totalement impossible de juger la préparation invisible du Brésilien sans savoir précisément ce qu’il fait de son temps libre…

« Neymar est fragile, ou il est devenu fragile à force de subir des blessures. Ca s’accumule et le corps est déséquilibré. Et puis il a un jeu qui l’expose au contact, c’est un dribbleur. C’est un joueur qui insiste dans le dribble. On ne peut pas reprocher au défenseur d’accomplir sa tache. Il y a de l’intensité dans les duels. Il prend beaucoup plus de coups que les autres joueurs et comme il est fragile, il se blesse. Sur la préparation invisible, c’est difficile de juger. On suppose qu’il n’a pas la préparation d’un Cristiano ou d’un Messi. C’est un sujet, mais on ne peut pas le savoir. On n’est pas dans sa vie. L’absence de Di Maria est importante aussi. Avec Neymar, ce sont les deux passeurs dans l’équipe. Le PSG va vraiment devoir compter sur un Mbappé en grande forme » a commenté Bixente Lizarazu, impatient de voir comment le Paris SG se défendra sans Angel Di Maria ni Neymar sur la pelouse de Barcelone.