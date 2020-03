PSG : L’exil de Neymar accepté, il accuse Paris

Dans : PSG.

La semaine dernière, le PSG a autorisé plusieurs de ses stars à quitter la France durant le confinement lié à l’épidémie de coronavirus. C’est notamment le cas de Neymar, de Thiago Silva et de Cavani.

Une décision risquée de la part du Paris Saint-Germain dans la mesure où il est impossible de connaître l’évolution de l’épidémie en France et en Amérique du Sud. Pour Alain Roche, interrogé à ce sujet sur l’antenne d’Europe 1, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auraient été bien plus inspirés en refusant les exils de ses joueurs à travers le monde. Pour la simple et bonne raison que Neymar ou Thiago Silva pourraient être confinés au Brésil au moment où l’épidémie sera derrière la France, et que les clubs de Ligue 1 auront de nouveau le droit de s’entraîner collectivement.

« Je trouve que d’un point de vue professionnel, le PSG aurait dû garder ses joueurs comme la plupart des plus grands clubs européens l’ont fait. On a l’impression qu’il y a d’avantage de liberté de la part du Paris Saint-Germain avec le départ de ses trois joueurs. L’épidémie est présente en France depuis trois semaines, au Brésil seulement depuis une semaine et on ne sait pas l’ampleur que cela va prendre. Moi, je pense au retour des joueurs. Imaginons si l’Europe se lave de cette épidémie d’ici trois semaines un mois le Brésil ce ne sera pas le cas alors comment on fait pour rapatrier les joueurs. On verra les conséquences, mais il y a un risque qu’a pris le PSG en tout cas. C’est le choix du club et il devra en assumer les conséquences » a lâché le consultant de Canal Plus, pour qui le Paris Saint-Germain a fait une erreur qu’il pourrait bien payer au moment de la reprise de la Ligue 1.