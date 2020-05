PSG : L’Europe sous le choc, Mbappé met Neymar KO

Dans : PSG.

Avec Neymar et Kylian Mbappé, le PSG dispose dans ses rangs de deux des plus grands joueurs de la planète actuellement.

A moins d’un improbable retournement de situation, le champion du monde français et l’international brésilien seront toujours des joueurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et si l’un d’entre eux devait être sacrifié pour des raisons économiques, il est évident que le champion de France privilégiera une vente de Neymar. Un choix validé à 100 % par l’un des meilleurs défenseurs de la planète, à savoir Giorgio Chiellini. Et pour cause, le taulier de la Juventus Turin a indiqué dans son autobiographie qu’il avait été totalement scotché par le talent phénoménal de Kylian Mbappé lors de l’épopée de Monaco en Ligue des Champions lors de la saison 2016-2017.

« Qui est destiné à être la prochaine star mondiale et collectionneur du Ballon d'Or lorsque Cristiano et Messi arrêteront de jouer ? C'est le Français Kylian Mbappé, un joueur vraiment unique. La première fois que je l'ai vu à la télévision, c'était en Ligue des champions 2016-17, lors Manchester City-Monaco. Impressionnant. A la fin de la première mi-temps, j'avais demandé à Fabio Paratici (directeur sportif de la Juventus): 'qui est-il? De quelle planète vient-il ?' Fabio m'avait répondu : "Oui, je sais. Nous le connaissons depuis un certain temps'. C'était un attaquant imparable, il n'avait que 18 ans. Cette année-là, nous les avions affronté en demi-finale. Il a maintenant 21 ans et est déjà champion du monde. Allure, technique, instinct... Il ne manque de rien. C'est un joueur qui dégage quelque chose, un chef-d'œuvre inestimable. Je pense aussi que Mbappé est meilleur que Neymar, il est plus consistant. L'avenir lui appartient » a indiqué Giorgio Chiellini, très élogieux envers le buteur du Paris Saint-Germain. Ce dernier, bien qu’habitué aux compliments, appréciera les propos d’un défenseur aussi reconnu que l’Italien.