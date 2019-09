PSG : L’Europe s’arrache ce prodige, Paris est sur le coup

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Cet été, Leonardo s’est montré très actif pour offrir à Thomas Tuchel deux milieux de terrain au mercato.

Idrissa Gueye et Ander Hererra ont posé leurs valises dans la capitale française, pour le plus grand bonheur du coach allemand, qui pestait la saison dernière contre le manque de solutions au sein de son effectif dans ce secteur de jeu. Désormais, l’ancien coach du BVB a du choix. Malgré cela, Paris, tourné vers l’avenir, continue de prospecter au poste de milieu de terrain. Et selon les informations de Calcio Mercato, la piste Sandro Tonali est plus que jamais d’actualité.

Le milieu de terrain de Brescia, auteur d’un bon match face à la Juventus Turin mardi soir, figure bel et bien dans les petits papiers de Leonardo selon le média transalpin. Le problème pour Paris, c’est que l’Europe est déjà aux trousses du jeune Italien. En effet, Manchester City, Manchester United, le Borussia Dortmund et la Juventus Turin ont également manifesté leur intérêt pour Sandro Tonali. La situation est donc bien différente de celle que Leonardo avait connue avec Marco Verratti, un joueur dont il avait déniché le talent avant tout le monde. Automatiquement, il sera beaucoup plus difficile de réaliser une belle affaire financière et sportive avec Sandro Tonali…