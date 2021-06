PSG : L’Euro booste subitement le mercato de Sarabia

Dans : PSG.

Remplaçant au début de l’Euro, Pablo Sarabia est maintenant titulaire avec l’Espagne. Et cela change tout pour le mercato du PSG…

Et pour cause, Pablo Sarabia fait partie des joueurs qui ne seront pas retenus par le Paris Saint-Germain en cas de proposition satisfaisante cet été. A l’instar de Thilo Kehrer, Ander Herrera ou encore Mauro Icardi, l’ex-milieu offensif du FC Séville pourrait faire ses valises. Le problème, c’est que Pablo Sarabia n’attirait pas vraiment les foules en ce début de mercato après une saison très compliquée sous les ordres de Mauricio Pochettino à Paris. L’Euro est en train de changer la donne selon les informations obtenues par le journal AS, qui affirme que l’Atlético de Madrid est bien décidé à recruter Pablo Sarabia cet été. Preuve que la cote de l’international espagnol a été brutalement boostée, le Real Madrid et le FC Barcelone surveillent également la situation du milieu offensif du PSG, auteur de deux buts et d’une passe décisive sous les couleurs de la Roja à l’Euro.

Remplaçant lors des deux premiers matchs de l’Espagne, Pabo Sarabia a ensuite été lancé comme un titulaire par Luis Enrique, qui a tâtonné avant de trouver la bonne formule en attaque. Décisif contre la Croatie en huitième de finale, Pablo Sarabia a gagné sa place et débutera contre la Suisse en quart vendredi à 18 heures. Grâce à ses bonnes performances, Sarabia attire les prétendants et le PSG pourrait en profiter pour faire grimper son prix. Pour rappel, le club de la capitale réclamait initialement une somme avoisinant les 15 ME pour Pablo Sarabia au mercato, soit un prix similaire à son tarif d’achat en juillet 2019. Grâce à ses bonnes prestations avec l’Espagne, Paris caresse l’espoir de récupérer un chèque plus conséquent. Nasser Al-Khelaïfi est d’autant plus en position de force pour négocier que Pablo Sarabia est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024.