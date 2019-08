PSG : L’Espagne s’enflamme, le Barça est à Paris pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La Ligue des Champions n’a pas encore repris, mais c’est tout Barcelone qui est à Paris ce mardi pour un rendez-vous très attendu.

Plusieurs importants dirigeants du club catalan, dont Eric Abidal ainsi que le directeur général Oscar Grau, ont décidé de rencontrer personnellement leurs homologues du PSG afin de boucler le dossier Neymar, annonce la radio RAC 1. Le mystère demeure pour le moment sur la teneur de l’offre, qui pourrait être une proposition d’achat à 170 ME, mais uniquement sous la forme d’un prêt avec option d’achat dans un an. Le montant commence à ressembler à quelque chose, même si la forme ne convient pas du tout au PSG. C’est la première possibilité, dévoilée par la COPE et la SER.

De son côté, la presse écrite est plus dubitative, laissant entendre qu’il y aurait aussi une deuxième offre possible, avec l’intégration d’Ousmane Dembélé, dont les dirigeants se lassent à vitesse grand V. Avec lui, le Barça envisage aussi de larguer Ivan Rakitic, un temps suivi par Paris, mais ne pourra enrober cela qu’avec une petite enveloppe de 50 à 60 ME. Pas de quoi faire changer d’avis Nasser Al-Khelaïfi, qui a fait comprendre qu’il ne pouvait accepter qu’un seul deal avec des échanges. Il faudrait qu’il comprenne non seulement Dembélé, mais aussi Nelson Semedo et 100 ME. Autant dire qu’il va falloir de la diplomatie et des efforts de chaque côté pour déboucher sur un accord, surtout aussi tard dans le mercato.