PSG ‍: L'Equipe du Soir déclenche une polémique anti-Qatar

Stéphane Guy l’a expliqué à de multiples reprises, il ne porte pas les dirigeants qataris du PSG dans son coeur. Le consultant de La Chaîne L’Equipe l’a une fois de plus prouvé en évoquant le club de la capitale.

Dans un peu plus d’une semaine, le Paris Saint-Germain tentera de ramener une seconde Ligue des Champions à la France. Après l’Olympique de Marseille en 1993, le club de la capitale va tout faire pour gagner à son tour la coupe aux grandes oreilles en finale face à l’Inter Milan. Une bonne partie de la France sera derrière les coéquipiers d’Ousmane Dembélé à l’occasion de ce choc contre les Nerazzurri. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, y compris d’ailleurs chez les journalistes et les consultants.

L'avis très osé de Stéphane Guy

On peut par exemple se demander si Stéphane Guy fera partie des supporters du Paris Saint-Germain pour cette grande finale de Ligue des Champions. Car aux yeux de l’ancien commentateur de Canal+, qui officie désormais dans L’Equipe du Soir, le PSG n’est tout simplement pas un club français. Sa justification risque de faire hurler les supporters du club francilien, mais elle ne surprendra pas véritablement quand on sait à quel point celui qui est également passé par RMC est un anti-Qatar assumé.

« Moi, je ne crois pas que le PSG soit un club français, pardonne moi… Il n’y a pas d’entraîneur français, il n’y a pas de président français et il n’y a pas de capitaux français. Donc le PSG, c’est le club qui représente Paris. Mais ce n’est pas un club français ! » a lâché sans en démordre le journaliste, malgré les contestations sur le plateau face à cet avis tranché mais pleinement assumé. Chez les dirigeants parisiens, on ne s’abaissera sans doute pas à répondre à cette violente attaque, mais on regrettera sans doute ce type de prise de position à quelques jours d’un match si important en finale de Ligue des Champions.

Les internautes se révoltent contre le journaliste

Cet avis tranché a en tout cas provoqué de multiples réactions sur les réseaux sociaux. « Comment peut-on lâcher en direct que le PSG n'est pas un club français sans aucune remontrance de la part du présentateur ? Derrière ces relents nauséabonds, il enchaîne également les mensonges sans vergogne » peste un internaute. Nombreux sont du même avis. « Les employés sont français. Le stade est à Paris. Le personnel est français. Les jeunes du centre de formation (le plus important) est français. La marque PSG à l’international participe au rayonnement de la France. L’audimat international regarde pour le PSG », « C’est vrai que Longoria est français et que De Zebri est français » ou encore « Les propos immonde de cet homme passeront encore inaperçus ? » peut-on lire sur X, où l’avis exprimé par Stéphane Guy a déclenché la polémique. Ce qui n’étonnera pas le présentateur, qui sait que sa prise de position est très clivante à ce sujet.