PSG : L'ennemi public n°1 du PSG exige le retour de Neymar

Cet été, les supporters du Paris Saint-Germain ont fait la connaissance de Javier Tebas, le président de la Ligue de Football en Espagne.

Très critique à l’égard du PSG, qu’il a accusé de « faire pipi dans la piscine » en recrutant Neymar pour 220ME lors du mercato estival de 2017, le dirigeant espagnol a de nouveau pris la parole… pour parler du club de la capitale. Dans les colonnes de Marca, Javier Tebas a affirmé qu’il souhaitait que Neymar revienne en Liga dans les prochaines années.

« J’aimerais qu’il revienne dans le football espagnol. Peu importe dans quelle équipe, mais les meilleurs joueurs doivent être ici et Neymar en fait partie » a-t-il lâché, sans pression. Des déclarations évidemment calculées à moins de quinze jours du choc entre le PSG et le Real Madrid, et surtout à un moment où les rumeurs autour d’un éventuel intérêt de l’équipe de Zinedine Zidane pour Neymar sont nombreuses. Du Javier Tebas dans toute sa splendeur, qui n’a pas fini de faire réagir… et d’agacer.