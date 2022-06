PSG : L'Emir du Qatar refuse d'abandonner avec Zidane !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Nonobstant les rumeurs qui envoient Christophe Galtier sur le banc du PSG, en interne on pense que la piste Zinedine Zidane n'est pas totalement terminée. Le feuilleton va continuer.

Désolé Fred Hermel, le feuilleton Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain n’est probablement pas terminé. Car après Daniel Riolo, qui a indiqué que du côté du Parc des Princes on n’avait pas encore renoncé à l’ancien entraîneur du Real Madrid, RMC reconnaît que la piste existe encore. La possibilité de voir le champion du monde 98, plutôt que Christophe Galtier, venir sur le banc du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino est encore dans la tête de l'Emir à Doha. Tandis que le journaliste spécialisé dans le football espagnol est certain de son information, tout comme il l’était la semaine passée lorsqu’il disait que Zizou allait venir à Paris, ce que ses détracteurs ont fait remarquer, la radio admet que malgré cela, au sein du club de la capitale tout n’est pas aussi clair. Une cellule travaille toujours pour essayer de finaliser un accord avec Zinedine Zidane.

RMC est moins affirmatif que Fred Hermel sur Zidane

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

« Si selon nos informations, l'ancien entraîneur du Real Madrid ne souhaite pas rejoindre Paris cet été, au sein du club certaines personnes s’activent toujours pour tenter de recruter l’ancien meneur de l’équipe de France sur le banc de leur équipe. Selon nos informations, en coulisses, l’espoir n’a pas totalement disparu et certains l’entretiennent en travaillant toujours sur ce dossier qui anime l’environnement du club parisien depuis de longues semaines », explique RMC. De quoi forcément laisser dubitatif sachant que toutes les certitudes ont disparu, au moment où il se dit que le PSG et Nice négocient fermement pour la finalisation du transfert de Christophe Galtier. Et cela alors que Paris doit également officialiser le départ de Mauricio Pochettino. On peut aussi se demander pourquoi Paris insiste si tout espoir est perdu.

L'Emir du Qatar croit toujours que Zidane peut changer d'avis

C’est une évidence, si Zinedine Zidane et son agent ont dit un « non » ferme et définitif à Nasser Al-Khelaifi ou directement à l’Emir du Qatar il y a deux semaines lors d’un déplacement express à Doha, on voit mal pourquoi du côté du Paris Saint-Germain on serait encore au travail sur cette hypothèse. Du côté des insiders, où on a nettement baissé d'un ton sur le sujet du futur entraîneur du PSG, le leimtotiv actuel est que Christopher Galtier n'est pas le choix de Nasser Al-Khelaifi et encore moins de Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. Et que tant que Zizou n'aura pas dit fermement son refus de venir, alors tout sera possible. Pour rappel, les joueurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé en tête, reprennent l'entraînement dans deux semaines précisément.