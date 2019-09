PSG : L'Emir du Qatar humilié par Neymar, l'erreur à 222ME !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Maintenant que le dossier Neymar est définitivement refermé pour ce mercato 2019, quelques petites infos fuitent sur les événements de l'été. Et notamment sur la manière dont la star du Paris Saint-Germain a lancé les hostilités avec les dirigeants du club de la capitale. Car c'est Neymar en personne qui n'a pas attendu la fin de la saison 2018-2019 pour prévenir la direction PSG qu'il souhaitait déjà partir, ce que du côté de Doha on n'a pas apprécié, constatant que le joueur brésilien avait beaucoup reçu sans réellement s'être énormément impliqué avec Paris. Alors, après avoir demandé à Nasser Al-Khelaifi de taper du poing sur la table, ce que le président du Paris SG a fait lors d'une célèbre interview dans France-Football le 18 juin, l'Emir du Qatar a décidé qu'il fallait faire comprendre à Neymar et au Barça que le PSG n'était pas le Club Med.

« Le Qatar, actionnaire du PSG, s'est senti humilié. L’Emir donne une feuille de route à Leonardo, le directeur sportif, sur ce dossier : il ne part que si Paris récupère plus qu’il n’a dépensé en août 2017, plus que les 222ME versés pour le rachat de la clause de Neymar à Barcelone », précise le quotidien francilien. Et forcément, cette intransigeance financière a rapidement plombé les négociations, le club catalan n'ayant pas les moyens de ses ambitions. Et comme Doha n'a jamais cédé, se gardant bien de se mêler directement des négociations, Neymar a concédé sa défaite. S'il veut quitter le Paris Saint-Germain, le Brésilien va devoir un peu mouiller le maillot.