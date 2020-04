PSG : L’aveu de Pierre Ménès sur l’avenir de Mbappé

Dans : PSG.

Un départ de Kylian Mbappé n'est plus vraiment à l'ordre du jour désormais, et le PSG entend bien confirmer sa star française encore quelques années. Selon Pierre Ménès, ce serait réciproque.

Le Real Madrid se fait de moins en moins pressant pour récupérer Kylian Mbappé. Il y a un peu plus d’un an, l’attaquant français avait jeté un énorme pavé dans la marre en annonçant qu’il lui fallait un club qui colle avec ses énormes ambitions. De quoi faire trembler le PSG. Mais depuis, le club francilien a non seulement enfin franchi un cap en Ligue des Champions, mais il a aussi réussi à conserver Neymar, tout en continuant à monter une équipe candidate au titre européen. Dans le même temps, le Real Madrid a beaucoup acheté, sans forcément trouver l’alchimie parfaite. Résultat, Pierre Ménès a fait les comptes, et la Maison Blanche n’a plus vraiment l’intention d’acheter Kylian Mbappé cet été. Cela tombe bien, le champion du monde a un énorme objectif à accomplir.



« Personne n'a les moyens d'acheter Mbappé. Le Real Madrid, on a l'impression que c'est un puits sans fond, mais ils ont quand même dépensé 350 millions d'euros un peu n'importe comment l'année dernière. Ils veulent refaire leur stade. Ils n'ont pas l'oseille pour payer le PSG et pour payer le salaire de Mbappé. Le Qatar a les moyens financiers pour garder Mbappé. Je pense que Mbappé veut gagner la Champion's League avec le PSG, et pour lui ça aurait plus de valeurs s'il l'a gagne avec le PSG », a prévenu le consultant de Canal+ dans un entretien avec le compte Twitter Les réservistes. Nul doute en effet que, si Kylian Mbappé parvenait à gagner la Ligue des Champions avec le Paris SG, il pourrait certainement avoir beaucoup plus de libertés pour choisir son futur club, même si sa valeur risquerait encore une fois d’augmenter.