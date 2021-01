PSG : L’avenir de Neymar et Mbappé, tout dépend du Barça

Dans : PSG.

Dans sa chronique du jour, Stéphane Bitton évoque l’avenir des attaquants Neymar et Kylian Mbappé qui, selon le journaliste, pourrait se décider en fonction de la confrontation contre le FC Barcelone en Ligue des Champions.

Un temps déterminé à retrouver le FC Barcelone, Neymar a oublié ses envies d’ailleurs. Le joueur le plus cher de l’histoire se sent bien au Paris Saint-Germain et semble ouvert à une prolongation de son contrat qui expire en 2022. Il faut dire que le Brésilien s’aperçoit qu’aucune autre formation, et surtout pas le Barça, n’est en mesure de s’aligner sur ses prétentions salariales. De plus, le numéro 10 aimerait rejouer avec Lionel Messi, convoité par le PSG. Pour Stéphane Bitton, c’est donc la raison et non l'envie qui l’amène à rester dans la capitale.

« Le PSG va-t-il conserver Neymar et Kylian Mbappé ? Alors là, il y a plusieurs tendances. Il y a Neymar le pragmatique. Et il y a Mbappé l’hésitant. Le premier a compris que la soupe était bonne à Paris, a deviné le journaliste de France Bleu. Il y est bien, il n’arrête pas de le dire. Il aimerait rejouer avec Lionel Messi, et il a compris que ça ne se ferait pas du côté de Barcelone. Alors il a l’espoir de voir arriver le génie argentin à Paris cet été. La tendance de garder Neymar au PSG, c’est du 80/20. » En revanche, la donne est différente en ce qui concerne le Français, qui pourrait se décider après le huitième de finale de la Ligue des Champions contre les Blaugrana.

Une réponse de Mbappé en mars ?

« Concernant Kylian Mbappé, de l’argent il en aura où qu’il aille. Et puis il y a le challenge sportif. On le sait, il court derrière la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. La question est donc de savoir s’il peut les obtenir avec le PSG. Personne n’a vraiment la réponse. Mais la double confrontation face à Barcelone sera l’indice qui fera basculer Kylian Mbappé, a-t-il annoncé. Si le PSG élimine Barcelone, il va se dire qu’il est dans un club capable de jouer les grands rôles tous les ans sur la scène européenne. Il pourra se dire que ça vaut le coup de continuer l’aventure. Il n’a que 22 ans, il a le temps d’aller voir ailleurs. Début mars on saura. » Nul doute que le PSG aimerait connaître sa décision bien avant.