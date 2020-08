PSG : Thiago Silva nomme Marquinhos capitaine de Paris

Dans : PSG.

Capitaine du Paris Saint-Germain, Thiago Silva s'apprête à quitter le club de la capitale. Mais il a déjà trouvé son remplaçant à ce poste honorifique.

Thiago Silva a plusieurs fois tendu la perche à Leonardo afin qu’éventuellement ce dernier lui propose de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Mais pour l’instant le directeur sportif brésilien n’a pas réellement donné suite à cet appel du pied. Le défenseur et capitaine va donc devoir ranger son casier au PSG, son engagement s’achevant quand l’aventure parisienne en Ligue des champions se terminera. Alors, histoire d’aider Nasser Al-Khelaifi et Leonardo à nommer son successeur pour le brassard, Thiago Silva n’a aucune hésitation. Pour le joueur de 35 ans, qui s’exprime auprès de l’Agence France Presse, c’est un de ses compatriotes qui doit devenir capitaine du Paris Saint-Germain en 2020-2021.

Thiago Silva est convaincu que Marquinhos fera un excellent capitaine du PSG, et il a même déjà un nom pour le poste de vice-capitaine. « J’ai déjà parlé avec Marquinhos de ça. Même s'il n'a que 26 ans, il a déjà beaucoup d'expérience. Il sait tout ce qu'il doit faire. Il va continuer sa progression comme joueur. Ce serait un bon choix de le nommer, car c'est un leader incroyable qui essaie toujours de motiver ses coéquipiers dans le vestiaire. Pour le vice-capitaine, Presko Kimpembe a le bon profil, à mon avis, pour suivre Marquinhos et continuer cette histoire », explique Thiago Silva. La balle est désormais dans le camp de Thomas Tuchel et de Leonardo pour cette désignation hautement symbolique, même si d'autres profils pourraient postuler au poste de capitaine du Paris Saint-Germain.