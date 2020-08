PSG : L’Atalanta dans le viseur, Mbappé ne s'accorde aucun répit

Dans : PSG.

Victime d’une entorse à la cheville face à l’AS Saint-Etienne la semaine dernière, Kylian Mbappé pourrait bien revenir à temps pour affronter l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Du coup, l’attaquant du Paris Saint-Germain met toutes les chances de son côté.

Au vu des images, avec sa cheville tordue sous le tacle de Loïc Perrin, on peut dire que Kylian Mbappé s’en sort plutôt bien. L’attaquant du Paris Saint-Germain ne souffre que d’une entorse, pour une durée d’indisponibilité estimée à environ trois semaines. Soit à peu près jusqu’au 12 août, date du quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. C’est pourquoi malgré les annonces de forfait, l’international français garde un mince espoir de participer au rendez-vous que tous les Parisiens attendent depuis des mois. Connaissant la mentalité de Mbappé, on se doute que l’ancien Monégasque fera l’impossible pour être présent à la pointe de l’attaque du PSG.

La preuve vendredi soir lorsque le champion du monde, venu soutenir ses coéquipiers et assister à la finale de la Coupe de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais (0-0, 6-5 t.a.b.), en a profité pour passer par les vestiaires du Stade de France et recevoir des soins de la part du staff médical, tout en tenant ses fans au courant sur Instagram. Il est clair que Mbappé met toutes les chances de son côté, d’où le discours positif de son partenaire Ander Herrera après la rencontre. « On est optimiste pour Kylian, a confié le milieu espagnol. Il peut marcher normalement. Il est professionnel et jeune, il veut vraiment jouer. Il travaille tous les jours, matin et soir, pour cela. » Prêt à jouer sur une jambe, Mbappé devra quand même obtenir le feu vert des médecins.