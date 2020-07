PSG : L'AS Roma rachetée, le clan Cavani lâche un scoop

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani a pris la délicate décision de ne pas terminer la saison 2019-2020 dans la capitale française.

Du haut de ses 33 ans, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a estimé qu’il était préférable d’être libre dès maintenant afin de négocier plus sereinement son futur contrat. Mais pour l’heure, l’incertitude plane autour de l’avenir de l’international uruguayen. Une piste se détache tout de même, celle menant à l’AS Roma. Dans les colonnes du journal Ovacion, Gaston Fernandez s’est exprimé au sujet de la piste romaine pour Edinson Cavani. Et ce proche du clan du buteur historique du PSG estime qu’en cas de rachat de la Roma, une signature du Matador est largement possible.

Une offre conditionnée au rachat de la Roma...

« Ils m’ont contacté pour envoyer à Walter Guglielmone (le frère et représentant de Cavani) une proposition formelle et si ce groupe acquiert définitivement la Roma, ils veulent Edinson dans l’équipe. Tout dépendra de si ce groupe d’investissement restera à Rome ou non, car il existe de nombreuses négociations avancées, il n’est pas facile de se lancer dans un club de ce prestige aujourd’hui. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte mais l’une des priorités si l’affaire se concrétise est d’avoir Cavani » a indiqué cet intermédiaire, proche du clan d’Edinson Cavani, avant de conclure. « Ils savaient que je suis proche de Cavani et je lui parle d’autres choses parce que son agent est Walter, mais ils m’ont appelé, ils m’ont dit de considérer cette possibilité, je me suis assuré que c’était quelque chose de sérieux et je l’ai transféré à Guglielmone. Ils pensaient que la proposition était bonne, mais, comme je vous l’ai déjà dit, cela ne signifie pas que le recrutement d’Edinson est bouclé, car le groupe doit d’abord arriver à l’AS Rome ». Une piste de prestige à creuser pour l’avenir de l’ancien buteur parisien…